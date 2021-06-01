對於國內疫苗爭議，劉寶傑質疑，政府話裡藏刀，到底是想幫忙買疫苗？還是根本不想買疫苗？吳子嘉痛批，現在是挑戰一個無良的政府，這種政府已經瀕臨倒閉邊緣！劉寶傑更臉紅暴怒，連大學都沒念過的人，竟然可以說疫苗出問題？民進黨怎敢做這種事？

劉寶傑31日在《關鍵時刻》節目中認為，疫苗才是最後的關鍵，可是當企業、宗教團體願意買疫苗，政府態度卻是話裡藏刀，處處給人穿小鞋，到底想不想幫大家買疫苗？

美麗島電子報董事長吳子嘉解讀，現在已經罵翻天，太不合哩，不合理的後面代表有利益分配，這個政府可怕極了，這一攤擺明就是利益之爭，並且現在就可以預告，民間企業、宗教團體等願意幫政府忙的人最後通通都會失敗，現在都故意在刁難，因為這些團體若成功，這個局就破了，會影響國產疫苗的利益。

吳子嘉痛批，現在是挑戰一個無良的政府，看到死亡人數增加，心在淌血，人民在驚慌，政府有感覺到人民的驚慌嗎？完全沒有，完全一點感受都沒有，這種政府已經瀕臨倒閉邊緣，現在就是在撐，撐不住就垮台了！

劉寶傑也暴怒，民進黨竟然還透過側翼，完全沒有醫學背景，甚至連大學都沒念過的人，竟然可以說疫苗出問題？民進黨怎敢做這種事？吳子嘉分析，利益之所趨，這些人已經瘋狂了，他們知道是最後一攤了，雙北市長與病人站在一起，照顧人民生死。而中央疫情指揮中心天天在校正數字，變成世界的笑話，也不以為意，一出事就甩鍋。吳子嘉也說，他們故意說謊，說謊以後網軍就上了，沒前途就開始顧自己，都在害人、殺人。

(中時新聞網)