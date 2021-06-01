救人者反被砍！確診新冠肺炎的62歲洪姓男子，昨疑因不滿遭隔離入住新北市雙和醫院負壓病房，竟持水果刀砍傷3名護理師，有人爆料說，「當時隔壁床正在做CPR急救，情急之下只能拿鉛板來當盾牌阻擋護身，CPR患者最後還是往生。」對此，警方表示，進一步與雙和醫院聯繫，並無CPR急救患者死亡一事，呼籲民眾勿轉傳假訊息。

洪男上月28日被衛生局通知確診，入住雙和醫院11樓負壓病房，昨上午7時許突然情緒失控怒喊：「不願意被隔離！」接著拿出入住時即攜帶的水果刀，揮舞並砍傷3名護理師。

中和警分局錦和派出所獲報，出動6名警員穿著隔離衣趕往，喝令洪放下水果刀並上銬逮捕，23歲施姓護理師腹部穿刺傷、25歲陳姓護理師胸部及右手刀傷、27歲蔡姓護理師肚皮刀傷，以施姓護理師傷勢較重需開刀治療，所幸均無生命危險。

有自稱為護理師的學姊卻在臉書「靠北護理師」留言說，新聞不會告訴你們的事，一人神經、韌帶被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，現在不只防病毒還要防病人。學姊心疼留言說，才剛畢業工作沒幾年20多歲，「右手就這樣被一個垃圾毀了！」學妹辛苦了。

另外，有民眾爆料說，當時一旁隔壁床還有護理師正在替患者做CPR急救，現場人員情急之下只能拿鉛板來當盾牌阻擋護身，現場一片混亂，CPR患者最後還是往生了。

警方表示，進一步與雙和醫院聯繫，並無CPR急救患者死亡一事，呼籲民眾勿轉傳假訊息，一起團結抗疫，落實防疫作為就是力挺醫護人員。

(中時 )