這一波本土疫情，台北市萬華區成了重災區，也讓這個已有百年歷史的老社區，再度成為全國矚目焦點。萬華早期稱「艋舺」，是凱達格蘭語「獨木舟」的意思，因緊鄰淡水河，是台北盆地相當早開發的地區，清朝時有「一府二鹿三艋舺」的形容，可見當時繁華。

萬華位在台北市西南側，西邊有淡水河、南面是新店溪；往北走過了忠孝西路屬於大同區、東側以中華路跟中正區為界。整個行政區長得像一個「胃囊」，形狀較狹長，地理上也有分北萬華及南萬華。

由於發展得早，加上地理位置之便，萬華不僅移民多，各種文化在此交融，形成特有薈萃。北萬華最主要的就是西門町一帶，一度成為引領全台時尚的潮牌集散地；南萬華則有中央市場、環南市場等，供應大台北地區生鮮蔬果、禽魚肉類。

區內的龍山寺，更是遠近馳名的宗教勝地，吸引大批觀光客；廣州街上的剝皮寮，至今仍保有傳統風貌。而萬華這個名稱的由來，有一說為日治時期，取「萬年繁華」之意，所以把艋舺改為萬華。

(中時新聞網)