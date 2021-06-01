佳士得香港春拍完美落幕，創下總成交價35億港幣（4.58億美元）的好成績，成交比率高達88%，逾半數拍品成交價超過估價，其中最受矚目的莫過於紐約街頭畫家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作《無題》，創下約2億3430萬港幣（約8.5億台幣）成交價，成為亞洲拍賣史上藝術家作品第二高價，隨及蘇富比宣布將與歌手周杰倫聯手策展，主拍品也是巴斯奇亞的畫作。

佳士得香港春拍一幅巴斯奇亞的畫作《無題》，以2億3430萬港幣（約8.5億台幣）的高價落槌，創下亞洲拍賣史上藝術家作品第二高價。（Christie’s提供）

值得注意的是，今年春拍的領拍畫作其實不是巴斯奇亞，而是徐悲鴻的《奴隸與獅》，該作的最低估價高達3.5億港幣，卻不幸流標，推論疫情重創藝術品拍賣市場是主因，其次底價太高也是決定因素，《奴隸與獅》的流標，也讓巴斯奇亞的畫作異軍突起，奠定街頭藝術作品在亞洲拍賣會的主流趨勢。

佳士得指出，新一代潛力藏家已慢慢浮現，成為收藏界的生力軍，拍賣前一場「RADIANCE」巴斯奇亞大展，吸引1.5萬人次入場觀賞，春拍的買家當中有高達20%是千禧新世代，全球超過550萬人次上網觀賞現場直播，佳士得新客戶按年增長22%，網上登記拍賣人次按年增長26%，皆證明了新世代買家的實力不容小覷。

百達翡麗「無月相顯示」Ref.3448J萬年曆腕表，背後感人的故事推升拍賣價，最後以2905萬港幣（約376萬美金）落槌。 （Christie’s提供）

腕表類有兩場拍賣，其中「驚世傳奇」晚間拍賣創下全數拍出的白手套成交紀錄，其中最高價拍品為百達翡麗極具歷史價值的「無月相顯示」Ref.3448J萬年曆腕表，1970年製，是當年百達翡麗榮譽總裁Henri Stern和時任總裁的Philippe Stern為感謝行銷總監Alan Banbery對品牌的貢獻，致贈的退休賀禮，腕表背後感人的情誼推升拍賣價，最後以2905萬港幣（約376萬美金）落槌。

有名字的寶石身價不凡，15.81克拉《The Sakura Diamond》粉紅鑽戒指以2.26億港幣（約2929萬美金）落槌，創下粉鑽拍賣紀錄。（Christie’s提供）

珠寶類一如預期，領拍之作15.81克拉《The Sakura Diamond》豔彩紫粉紅色TYPE llA鑽石戒指以2.26億港幣（約2929萬美金）落槌，創下艷彩紫粉紅色鑽石世界拍賣紀錄。

蘇富比則與天王周杰倫跨界合作，身為藝術品的愛好者兼收藏家的周杰倫將擔任6月18日開展的「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」策展人，他挑選巴斯奇亞於1985年創作的《無題》作為領銜拍品，該畫作曾登上《紐約時報》雜誌封面，具象徵意義，另有周杰倫第七次世界巡演「地表最強」穿的三套秀服也將登上拍賣桌，拍賣收益將捐作慈善。

周杰倫受蘇富比之邀擔任策展人，拍賣會上的拍品皆是他喜愛的畫作，巴斯奇亞即是其一。（Sotheby’s提供）

巴斯奇亞於1985年創作的《無題》，該畫作曾登上《紐約時報》封面。（Sotheby’s提供）

(中時 )