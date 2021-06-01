陷入國產疫苗爭議的高端疫苗今（1日）早盤再殺入跌停，委賣張數逾1萬7000張，吃下政府500萬劑大訂單後，連吞2根跌停股價反跌18%，引起PTT網友熱議，有人狂虧蔡英文總統昨晚的談話無效，甚至開酸記者會是法說會，「今天還會有法說會嗎？」、「法說會開一次不夠，那就開兩次」。

由於疾管署在國產疫苗尚未完成二期試驗的狀況下，就向廠商高端及聯亞各下單500萬劑預購及上限500萬劑的開口合約，即最多向各廠購買1000萬劑疫苗，引發巨大爭議，甚至被在野黨立委質疑有炒股嫌疑。

蔡英文昨緊急出面澄清相關政務人員沒有炒股問題，歡迎大家提出證據，一定依法嚴查，若沒有證據，也呼籲勿抹煞疫苗研發人員的努力，同時她也強調台灣擁有國產疫苗，是國家戰略的優先項目，得以避免受制於人。

然而蔡英文的談話無法激勵高端股價，投資人信心薄弱，今開盤直接殺入跌停，上周末公布與疾管署簽約後，高端連續兩個交易日跌停，由389元一路摔至今天的315.5元，逾1萬7000張委賣單高掛。

高端股價崩跌引起PTT網友熱議，紛紛留言表示，「看來大多數民眾不看好啊」、「繼續跌下去，又要開法說會了」、「一天3場法說，繼續拉抬股價」、「法說會開一次不夠，那就開兩次」、「今天還會有法說會嗎？」、「支持國產疫苗的可以去接」、「等下兩點第一場法說就來了」。

有網友開酸蔡英文，「解盲怎麼可能會失敗呢？？總統都跳下來背書了」、「其他國家有總統專門出來為了一檔股票出來直播嗎」、「疫苗防護率有99%的話，為什麼要總統出來開法說會？」、「連總統級法說會都救不起來，爽」、「總統都回來講話了 怎麼大家這麼沒信心在逃命？」

此外，有人好奇高端這一波跌勢會走多久，並提到母公司基亞曾因解盲失敗連續19天跌停的案例，「還會有幾根呢？會超越基亞嗎」、「坐等超越基亞紀錄」、「無量跌停，真的很慘」、「第二期都還沒結束，前面當然都在炒」、「利多出盡，直接下去」、「怎麼炒上去就怎麼跌下來」。

今年2月，指揮官陳時中曾預告國產疫苗將是未來防疫重點，高端股價也從農曆年前的收盤價148.5元漲至5月17日最高價417元，漲幅逾180%，而從去年1月初的29元算起，短短一年半，高端股價暴漲超過13倍。

(中時新聞網)