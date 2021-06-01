明星夫妻檔黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）近年一改高調放閃作風，不但不公開合體，連在網上也沒互動，讓兩人婚變傳聞不脛而走，婚姻狀態讓外界霧裡看花，5月初一家三口才同框打破婚傳言，日前又傳出一張照片，Angelababy在遊艇上，鏡子卻反射出一名男子，身份還遭起底是鮮肉男星蔡徐坤。

Angelababy閨蜜日前曬出2人一同搭遊艇出遊的照片，只見Angelababy身穿連身泳衣、戴著鴨舌帽，開心對著鏡頭露出笑容，而閨蜜則親暱靠在她的肩上，襯著背後整片海洋和夕陽，畫面看起來十分唯美夢幻，然而卻有眼尖網友發現，後照鏡反射的男子竟然是蔡徐坤。

Angelababy和閨蜜的合照，能看到蔡徐坤的身影。（圖/翻攝自微博）

蔡徐坤當天到搭遊艇出遊。（圖/翻攝自蔡徐坤微博）

蔡徐坤因加入《奔跑吧》（跑男）成為固定班底，和Angelababy相識，2人還在節目中組成姐弟CP，如今照片傳出，讓他們熱戀的傳聞甚囂塵上，火速登上微博熱搜，掀起熱烈討論，對此，《奔跑吧》成員黃旭熙（Lucas）立刻跳出來幫忙滅火，上傳一段玩水上遊戲的影片並表示，「Baby姐帶我們出去玩了」。

蔡徐坤也間接闢謠。（圖/翻攝自微博）

蔡徐坤也回應黃旭熙的貼文，留言曬出他們2人和董思成的兄弟照，表示「送你一張團建帥照」，間接澄清傳聞，也證實此次出遊其實是一群朋友出去玩，真相曝光後，網友們也紛紛直呼，「就是成員感情太好被誤會了」、「不要再黑Baby了」、「女神就是暖啊，還帶弟弟們出去玩呢」。

(中時新聞網)