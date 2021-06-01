中正紀念堂「藝直播」可回味佛朗明哥舞蹈演出。（中正紀念堂提供）

防疫宅在家，文化部所屬中正紀念堂管理處以線上藝文服務，以「藝直播」、和「數位影音」兩款良方，不僅要民眾不僅不會因為宅在家而煩悶，更要喚起心靈療癒力，提升免疫力。

中正紀念堂「藝直播」精選，讓民眾回味佛拉明哥舞團、原住民表演、布袋戲、歌仔戲、音樂故事劇場、吉他演唱、舞台劇、民俗說唱及Hakka戲等不同類型的藝文表演精華版，共計35場，適合各年齡層欣賞。

中正紀念堂「線上展覽」則推薦４檔線上展免費送到家。上網就能參觀「3D視角 EYE TAIWAN 」展覽內容，精選全台10大特色景點及在地文化，透過720度線上實境導覽，包括「媽祖藝陣．土地印記–林智信邀請展」，展出「迎媽祖」長卷木刻版畫長達124公尺，裡面有香案迎神、十三音古樂陣、八家將、七爺八爺、車鼓陣、南管北管、南台灣特有藝閣車陣等，並展出林智信老師的經典鄉土人文木刻版畫及本土風景油畫，共121件作品。

中正紀念堂「數位影音」，則有包括醫療保健、歷史文學、典藏精選等線上講座超過71場。「藝直播」、「線上展覽」及中正「線上影音」共計有超過130筆線上影片，喚起心靈療癒力。可至中正紀念堂官網觀賞影音精選，或上Youtube搜尋cksmh，度過抗疫時光。

(中時 )