針對將參加東京奧運棒球5搶1資格賽中華棒球隊有意至台東集訓，台東縣府31日提出聲明，表示將予以婉拒。

中華棒協日前表示，選手預定2日安排施打疫苗，4日開始在台東進行泡泡模式的集訓；據了解，原屬意台東體中作為團隊訓練基地，也獲選訓委員會通過同意；但卻引發當地居民憂心，就怕醫療量能不足以負荷外客。

台東縣府表示，已收到棒協公文，因考量疫情因素及台東醫療量能問題，已發函棒協予以婉拒來台東集訓的要求，盼棒協諒解。

(中時 )