中華棒球隊擬至台東集訓 台東縣府：婉拒 12:012021/06/01 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對將參加東京奧運棒球5搶1資格賽中華棒球隊有意至台東集訓，台東縣府31日提出聲明，表示將予以婉拒。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對將參加東京奧運棒球5搶1資格賽中華棒球隊有意至台東集訓，台東縣府31日提出聲明，表示將予以婉拒。 中華棒協日前表示，選手預定2日安排施打疫苗，4日開始在台東進行泡泡模式的集訓；據了解，原屬意台東體中作為團隊訓練基地，也獲選訓委員會通過同意；但卻引發當地居民憂心，就怕醫療量能不足以負荷外客。 台東縣府表示，已收到棒協公文，因考量疫情因素及台東醫療量能問題，已發函棒協予以婉拒來台東集訓的要求，盼棒協諒解。 李帝勳集訓3個月當拳擊手 點菜5道台灣美食「想吃到發瘋」 抗疫升級 金門縣府和所屬機關彈性上下班 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #集訓 #台東縣府 #棒協 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠委擬延長上將服役年齡 府：不適用於黃曙光 20:192021/05/17 政治 中華郵政員工快篩陽性疑確診 指揮中心曝職務類別 15:192021/05/16 生活 中華郵政驚傳同仁確診 總公司證實：已消毒 09:462021/05/16 生活 疫情嚴峻 台東縣夜市含流動夜市暫停營業1周 13:052021/05/16 生活 本土疫情嚴峻 綠島鄉民盼封島防範未然 12:042021/05/16 生活 中華郵政總公司1員工確診 啟動上班分流及異地辦公 12:052021/05/16 生活 新竹縣中華照顧者關懷協會贈街友口罩防疫 12:012021/05/16 寶島 新冠肺炎疫情大爆發 南投縣府動員加強風景區防疫宣導 17:512021/05/15 生活 疫情嚴峻 台東縣議員建議縣界設管制站 18:572021/05/17 生活 台東場館夜市暫關 部分商家減稅 04:102021/05/17 地方新聞 港府宣布：駐台辦事處 今起暫停運作 12:562021/05/18 兩岸 生活熱門新聞 「非藥商也能買疫苗」前衛署官員打臉陳時中 18年前就修法了 - 生活 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 好牌打壞掀「逆時中」浪潮！4大縣市長槍口射中央 網路聲量創新高 - 生活 就在萬華旁邊 病毒到中華路就過不去 網驚：中正區有防護罩？ - 生活 梅雨灌水庫1893萬噸水 全台最大贏家是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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