時常在附近運動的民眾表示，切斷樹皮等於切斷樹木的養分，沒想到竟然有人如此狠心惡意破壞，真得太過自私了。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

北斗鎮舊溪路二段右側護堤種植大約2、300棵小葉欖仁樹，警方循線對附近農田逐一清查，鎖定1農民涉案重大並通知到案。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

水資處強調，防汛道路植栽通常是有目的性，破壞的人非常要不得，該行為人已違反本縣樹木保育自治條例，「既有之行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損」，將對行為人處5000元以上３萬元以下罰鍰，並限期改善。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣北斗鎮舊溪路二段路旁，有一排樹齡超過30年的小葉欖仁，茂密的樹林形成天然綠色隧道，但最近有民眾發現，其中12棵小葉欖仁樹木遭環狀鋸開，樹皮整片掉落導致營養送不上去，樹葉狂掉，北斗分局獲報後前往勘查，逮到附近農民並起出做案鋸刀，訊後依「損壞公務員職務上掌管之物品」的妨害公務罪嫌移送檢方偵辦。

北斗鎮舊溪路二段右側護堤種植大約2、300棵小葉欖仁樹，警方循線對附近農田逐一清查，鎖定1農民涉案重大並通知到案，破壞路樹的農民在路旁搭建溫室，遭逮後坦承不諱，表示因為樹木嚴重影響到他農作物日照時間，因此才會拿鋸刀將樹皮砍斷。

時常在附近運動的民眾表示，切斷樹皮等於切斷樹木的養分，沒想到竟然有人如此狠心惡意破壞，真得太過自私了；警方表示，由於目前樹木狀態可以說是幾乎枯死，擔心樹木塌陷影響到用路人，因此會同水資處前來勘查，確保民眾安全。

彰化縣政府水資處表示，舊溪路二段路兩旁小葉欖仁已種植數十年以上，目前是由公所進行養護，後續將召集農業相關專家到場評估，盡量以保持東螺溪沿岸景觀為目的設法來救活，若無法救活確定為枯死樹木，將會進行移除，除了對行為人裁罰外，後續也會要求他做改善處裡恢復原貌。

水資處強調，防汛道路植栽通常是有目的性，破壞的人非常要不得，該行為人已違反本縣樹木保育自治條例，「既有之行道樹及公共園區樹木不得侵害、毀損」，將對行為人處5000元以上３萬元以下罰鍰，並限期改善。

(中時 )