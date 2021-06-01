《商情》需求強勁支撐 周二穀物全揚 12:002021/06/01 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受天氣擔憂及中國需求強勁的支撐，周二穀物電子盤全面收揚，早盤玉米期貨反彈1.5%，而小麥漲逾 2%，大豆亦上漲超過 1%。 周二截至台北時間上午11:30，交易最熱絡玉米期價漲1.33%報665.75美分，盤中最高來到671.75美分，小麥上漲 2.45% 至679.75 美分，大豆上漲 0.91% 至1544.5美分。(商品行情網) 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 (時報資訊) #需求強勁 #支撐 #穀物 #小麥 #大豆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 《熱門族群》訂單助威營運 德微、虹揚-KY奮勇衝 12:002021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 《半導體》5G不單只攻智慧機 聯發科PC找來3位神隊友 11:432021/05/18 財經 標配七氣囊、貨斗管理套件 21年式 Ford Ranger運動型升級上市 12:012021/05/18 汽車情報-汽車新聞 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 高雄首座市民運動中心一起來動滋動 13:002021/05/18 生活 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 財經熱門新聞 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 花旗開第一槍 雙北5家分行只開到下午1點半 - 要聞 疫苗大戰被藍營扣帽子 謝金河痛批：背後都是政治 - 財經 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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