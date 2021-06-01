受天氣擔憂及中國需求強勁的支撐，周二穀物電子盤全面收揚，早盤玉米期貨反彈1.5%，而小麥漲逾 2%，大豆亦上漲超過 1%。

周二截至台北時間上午11:30，交易最熱絡玉米期價漲1.33%報665.75美分，盤中最高來到671.75美分，小麥上漲 2.45% 至679.75 美分，大豆上漲 0.91% 至1544.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)