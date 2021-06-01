由於工廠生產與新增訂單趨緩，日本5月工廠作業活動也以較緩慢速度增加，尤其是日本又把緊急狀態延至6月下旬，使得市場擔心景氣復甦將增添變數。

5月28日，日本才剛把東京等其它主要地區的緊急狀態，再延長至6月20日才結束。而目前與東奧復賽開幕不到兩個月，但新冠疫情卻沒有明顯壓抑下來。

同時，全球第三大經濟體的日本，第一季經濟衰退速度比預期來得要快，主要是民眾消費與資本支出雙雙減少所致。不過，製造業者卻受惠於海外強勁需求，尤其是來自中國大陸與美國等重要經濟市場，因疫苗覆蓋率愈來愈多下，經濟前景也比較明朗化。

日本5月au Jibun銀行製造業採購經理人指數(PMI)終值，經季節性調整後為53，雖較4月的53.6稍減，但高於初值52.5。

日本製造業PMI已連四個月都保持在擴張範圍，50這個數字是經濟收縮與擴張的一個分水嶺。

負責編制此數據的調研單位IHS Markit認為，日企5月的生產量與新訂單均有進一步增加，加上企業需求也有改善，尤其是在海外市場。

不過，延長的緊急狀態對日企與消費負面影響，卻是比較不好的利空消息。另外，日本疫苗接種率始終無法大幅提升，也讓日本政府傷透腦筋。同時，投入生產價格也出現31個月以來最大漲幅。

這些生產相關物價已連續12個月上漲，主要是因為原物料普遍上漲，但產出售價基本上不變，故製造商所賺得利潤也是近10年來最少的。

日本4月最新的工業生產漲幅擴大，因為當地製造業者受益於像廠房或機器等資本財需求復甦，尤其是指海外主要經濟體而言。

在這次PMI調查中，日企對未來一年期待值，也創2017年7月以來最高，由於大家都對抑制新冠病毒有信心，故有超過三分之一業者預估將來產出還會增加。

(時報資訊)