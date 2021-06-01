《商情》憂經濟趨緩 大阪橡膠擴大跌幅 12:002021/06/01 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因日本5月產出增長和新訂單放緩，以及東京和其他主要地區的緊急狀態延長至6月20日，且夏季奧運會逼近，而COVID-19疫情仍未減弱的跡象，引發賣壓，大阪橡膠期貨延續前一日跌勢。 周二(6/1)截至台北時間11:45止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標11月期貨下跌1.8日圓，報每公斤243.9日圓，較開盤下跌0.7%。(商品行情網) 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 《金融股》法人看好後市 國泰金樂漲停 (時報資訊) #大阪 #橡膠 #期貨 #日圓 #趨緩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 男大生遠距14個月忘記「書包裡的便當」一開400萬人被噁爆 10:242021/05/18 搜奇 北市街道空蕩蕩 鄭怡讚自律了不起 04:102021/05/18 娛樂新聞 台中長力男排 更名「台中太陽神」 11:582021/05/18 體育 美企現金部位高 美股大利多 04:102021/05/18 全球財經 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 屏東避免群聚 原鄉族人籲暫勿上山 04:102021/05/18 地方新聞 財經熱門新聞 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 花旗開第一槍 雙北5家分行只開到下午1點半 - 要聞 疫苗大戰被藍營扣帽子 謝金河痛批：背後都是政治 - 財經 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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