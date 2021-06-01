因日本5月產出增長和新訂單放緩，以及東京和其他主要地區的緊急狀態延長至6月20日，且夏季奧運會逼近，而COVID-19疫情仍未減弱的跡象，引發賣壓，大阪橡膠期貨延續前一日跌勢。

周二(6/1)截至台北時間11:45止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標11月期貨下跌1.8日圓，報每公斤243.9日圓，較開盤下跌0.7%。(商品行情網)

(時報資訊)