隨著5G的滲透率快速提升，WiFi同樣也是迎來WiFi6的強勁升級潮，高通資深副總裁暨連接與網路部門總經理Rahul Patel今日透過線上連訪時就大方透露，高通現在已經在進行WiFi7的相關研發，相關產品預計2~3年才有機會看到，由於日前聯發科甫在今年致股東報告書中提到，已開始積極投入下一世代WiFi 7投資，顯示兩造的戰場一路從智慧機、PC、WiFi等無限延伸，對整體行動通訊產業來說，無疑是一股良性競爭。

5G滲透率將在今年於全球快速提升，由於現在各國走在前面的5G還是以Sub6為主，因為Sub6穿透性較為不理想，所以在市內必須搭配WiFi，故將帶動一波可觀的WiFi升級，市場也普遍看好WiFi 5、WiFi 6在今年就可以看到金交叉，WiFi市場無疑是今年會有高度成長的市場。

高通資深副總裁暨連接與網路部門總經理Rahul Patel今日透過線上連訪時就指出，高通在WiFi一直有積極的投入，目前WiFi6、WiFi 6E已經量產給客戶，高通現在已經在進行WiFi 7的相關研發，屆時速度會相較WiFi 6再增加一倍，屆時WiFi 7可以結合多個頻譜，也會提供更高畫質體驗，至於時程，也許再過2~3年才有機會看到。

Rahul Patel表示，高通在WiFi6產品線過去兩年已經有成熟的生產，包括手機、PC、路由器，產品線很廣，WiFi6E則是自去年下半年已經生產，當然，不論是WiFi6、WiFi6E或是將來的WiFi7都會有很好的相容性。

其實不僅是高通，聯發科(2454)在WiFi上也持續布局，除先前獲選為WiFi 6E的測試平台，並已開始積極投入下一世代WiFi 7投資，為未來技術升級做準備。

(時報資訊)