大陸女星姚晨當年在微博開通半年，就擁破百萬粉絲，因此讓她擁有「微博女王」稱號，而樂於在網上分享大小事的姚晨，近日則在難得曬自拍照，只見姚晨大方頂著素顏和空氣劉海入鏡，41歲顏值超不科學，讓網友全看傻。

照片中，41歲姚晨挑戰空氣劉海髮型，大尺度以素顏入鏡的她，身穿白色透視上衣搭備黑色小可愛，模樣相當清新，姚晨連曬3張自拍照，並發文寫下：「剪了瀏海，清新自然，氣場全無」，不過網全把焦點放在姚晨不科學的素顏上，她臉蛋白嫩、零細紋，真實顏值相當凍齡，紛紛留言讚：「18歲嗎姐姐」、「我的天真好看」、「美少女一枚」、「顯年輕，換個髮型挺好的」。

姚晨素顏曝光。（圖／取材自姚晨微博）

不過卻有酸民嗆「瀏海也買熱搜...」，對此，姚晨也正面回應：「估計是瀏海自己買的，我沒那閒錢」，甚至有網友激將留言：「你太自私了，每次你發自拍，會有多少人睡不著覺，你不在乎，有多少人飽受相思之痛，你不在乎，有多少人承受著所愛不得之苦，你不在乎，你心裡只有你自己」，還釣出姚晨則幽默說：「好吧，那以後天天發，你就麻木了」。

姚晨曬空氣劉海的新髮型。（圖／取材自姚晨微博）

姚晨除了受封為「微博女王」，演戲出身的她，演過多部代表作，姚晨在2005年以古裝喜劇《武林外傳》中的郭芙蓉一角成名，接著在電視劇《潛伏》、《離婚律師》以及2019年的電視劇《都挺好》都有精湛演出。

(中時新聞網)