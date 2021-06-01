新北市議員金中玉、新店太平宮捐贈防疫物資。（新店區公所提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，全台持續三級警戒，截至5月31日止，新北市新店區累積確診數共194例確診，區內已成立2處熱區防疫中心。為關懷第一線防疫人員，今（1日）市議員金中玉捐贈新店區公所1000件不織布隔離衣、新店太平宮除捐贈2,000個護目鏡及2萬個防護口罩給區公所外，同時也捐贈給消防局和新店分局各1000件不織布隔離衣，為防疫人員提供更充足的防護裝備。

新店區長朱思戎表示，去年新冠肺炎疫情期間，區公所即動員全所人力進行居家檢疫及關懷工作。今年疫情更緊張，自5月26日開始，公所在吉祥市民活動中心成立第1個新店熱區防疫中心、5月29日在大豐社福館成立第2個防疫中心，公所人員協同里鄰長、志工、警政人員、清潔隊員，每日深入大街小巷、商圈、市場、管委會進行防疫宣導、勸導、巡邏及清消。第一線同仁需要更完善的防護設備，特別感謝金中玉議員及新店太平宮在疫情艱困的時刻，即時捐贈物資，公所同仁會繼續努力做好各項防疫任務。

金中玉表示，這段時間全體防疫人員都非常辛苦，此次捐贈希望能為防疫前線人員，提供更好的防護，也為防疫工作盡一份心力。 新店太平宮則表示，近日為宣導防疫，公所及里長每日均派員至熱區防疫中心周邊，與鄰近商家、市場近距離接觸，為讓同仁宣導防疫時無後顧之憂，特別捐贈物資，希望同仁能得到更佳的防護，安心執行各項防疫工作。

新冠肺炎疫情尚未穩定之前，尚有許多不確定因素，提醒市民務必配合市府及中央疫情指揮中心各項防疫措施，保持高度警戒、低度活動，勤洗手、戴口罩、保持社交距離、儘量在家不外出，有鑑於最近公共場所確診足跡多集中於傳統市場及賣場，也特別呼籲市民，在市場買菜一次買足，降低採買次數，買完就走，共同攜手防疫，一起平安度過疫情。

(中時 )