舊金山一名亞裔女警在對一名疑似有攻擊威脅性的男子進行盤查時，反被這名男子扳倒毆打。所幸多位路人見義勇為出手相救，層出不窮類似事件為當地治安帶來陰影。

警方表示，這名亞裔女警於5月28日傍晚6點多時接獲報案，一名男子在舊金山靠中國城的朴茨茅斯廣場（Portsmouth Square）附近做出威脅攻擊行為。

和近日舊金山頻仍發生的街頭攻擊事件相同，監視器的影片還原了當時的情景。

以「亞洲黎明」（the asian dawn）為名的社群媒體上，影片顯示這名女警要求一位衣衫不整、身材壯碩、疑為遊民的男子接受臨檢。女警問他「身上是否有武器？」該名男子回答「沒有」，一開始還配合地把雙手放在頭上、轉身表態接受檢查。

不過，這名男子隨即轉身推擠女警，對著她的頭和臉猛打、把她壓倒在地，女警背在身上的豆袋槍（bean bag gun）遭壓住而無法掏槍。

影片中可明顯看到，襲警的嫌犯身形比女警大一號，兩人扭打過程中，有數名路過的男士挺身而出、試圖拉開兩人，直到支援的警力抵達現場逮捕嫌犯。

舊金山警察局發言人魯卡 （Robert Rueca） 昨天表示，對協助員警被襲事件的目擊者表達感激。警方調查嫌犯的攻擊動機中可能包含仇恨犯罪。

ABC7新聞台報導，據稱該名嫌犯在襲警的前一天，曾威脅說「專門殺亞裔」。調查資料顯示他犯有嚴重攻擊、虐待老人和攻擊其他員警的前科，但不清楚他是否曾被判刑。

挺身幫忙的目擊者華爾道夫（Michael Waldorf）當時剛從餐廳用餐出來，目睹後判斷這是緊急事件，女警需要立即幫忙。他告訴電視台，襲警的嫌犯為「彪形大漢...緊緊地抓住女警，不肯放手」。他說，這樣的人對社會帶來不安。

(中央社)