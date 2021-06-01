全台大停課，包括補習班、課後才藝、安親班等補教業收入歸零，除了要支付房租、薪資，還要退費給學生，勉強撐過5月，6月已危在旦夕！補教業者表示與其讓安親才藝倒光光，政府再去養失業老師，不如從寬讓補習班專案貸款活下去，呼籲政府要從優、從速、從寬紓困。

立委邱臣遠、北市議員陳建銘1日召開「全台停課拉警報，補教業者要紓困」遠端視訊會議及線上記者會，邱臣遠表示，昨（31）日立法院通過追加紓困4.0，本周研擬細節，今召開記者會反映補教業者心聲，是很好時機。

士林在地大聯盟補習班吳主任說，就算疫情舒緩，最怕家長也不想讓學生回來上課了，因為老師不在打疫苗的前面順位。補習班成本最大就是房租，接下來是人事，未來3個月影響跑不掉；他希望補貼能夠更即時，建議一段時間內按照補習班營業面積定額補貼，並盡快訂出員工薪資補貼細則。

中華民國補教協會理事長謝智芳表示，從業36年，第一次碰到政府因傳染病要求補習班停業。目前台灣約1.8萬家立案補習班，推估15萬從業人口，一年產值約1800億至2000億，龐大規模卻欠缺政府重視。他呼籲教育部正視補教業者，並將跑課老師、國小課後照顧班外聘老師一併納入補助，否則其中許多沒有勞健保，一但停課就斷了生計。

謝智芳說，這次聯合18個補教團體提出6點主張：薪資補貼從寬認定；房租補助、房貸補助、貸款利息展延；勞保、健保、勞退展延；從寬認定個人補習班申請貸款資格；讓教育從業人員優先打疫苗；發放補習券。

中華民國補教協會理事何松山近日發起「2021紓困振興方案-教育產業不能再被忽視」公共政策平台連署提案，3天就達6000人附議門檻。他強調，本次疫情衝擊最慘重是安親以及才藝班，難以線上授課，收入歸零，若只有4成薪資補貼，究竟拿什麼養員工？與其讓安親才藝倒光光、失業老師政府養，不如讓補習班辦理專案貸款，至少比照經濟部紓困方案，讓政府、勞方、資方三贏。

中華民國課後教育協會理事長陳伯宇表示，鄰國日韓政府相當重視補教業者，但在台灣，補教業多是微型企業，常常被忽略。補教業者紓困一定要成立單一窗口，從優、從速、從寬認定。

「補教業6月起毫無收入，政府莫放著補教業者自生自滅！」北市短期補習班履保協會理事長林欽雄表示，補教屬於教育業的一環，若家長疲於奔命照顧小孩，整體社會難以發揮最大生產力。希望行政院更具體紓困方案，例如課後照顧中心都有立案資料，盼比照勞工局呈報金額，全額補貼員工薪資；另外盼勞健保暫停收費、稅金減免、提供銀行無息貸款、房租依照地段坪數補助。

(旺報 )