高端疫苗遭在野黨質疑有炒股之嫌，蔡英文總統昨親上火線澄清，但高端疫苗股價這兩天卻連續跌停板，今天更是一開盤就跌停。重啟核四公投發起人黃士修說，令人不禁想起高端疫苗的母公司基亞也曾發生同樣的事件。

黃士修說，民進黨全力護航的國產疫苗，高端疫苗的股價從32元漲到402元，結果現在連吃二根跌停板，不禁讓人想起當年的基亞案。

黃士修說，基亞(3176)就是高端的母公司，2014年也是一波炒作肝癌新藥，股價一翻再翻，二月底200元，六月底452元。結果三期臨床試驗解盲失敗，連吃20根跌停板寫下歷史。台灣生技股全面崩盤，號子人稱生技核彈。被套牢的股民，不是烙跑就是跳樓。

黃士修指出，高端(6547)原名基亞疫苗，2017年改名高端避風頭，高端EPS全部都是負的，美國輝瑞已經生產幾億支BNT，股價沒怎麼波動。高端疫苗在蔡總統的關愛之下，股價翻了十幾倍。二期試驗都還沒解盲，蔡總統就說七月打國產疫苗。

黃士修表示，5月12日才徵65歲以上受試者，5月28日就拿了一千萬劑訂單，而且是衛福部要求不可公開合約，所以我們不知道一劑的價格多少錢。結果因為引起輿論強烈反彈，這兩天都吃跌停板。

黃士修質疑，同一家公司同一批人，拿著幾億元的稅金補貼，炒作幾百億元的股票。只是這一次，生技核彈進化成生命核彈，民進黨用人命炒股票，這種染著鮮血的疫苗你敢打？

(中時 )