男歡女愛本是件見怪不怪的事，情濃時想留下一些紀念來保留此刻美好，也無可厚非，但防人之心不可無，這些年來不乏拍攝性愛片被流出而招惹官司的新聞，甚至有一名社交名媛、當今網紅，因為跟男友的性愛錄影帶被賣出，引發軒然大波，卻也讓她「揚名國際」，那就是「豐臀金」金卡戴珊(Kim Kardashian)。

當年金卡戴珊以身為希爾頓家千金芭黎絲閨密而連帶受到注意，一直希望打進時尚圈的她，始終很努力地出席各種活動，用心地打扮，但真正讓她爆紅的，是跟歌手布蘭迪(Brandy)的弟弟、同時也是歌手的弟弟Ray J交往時，兩人拍攝的性愛影片外流，金卡戴珊背負龐大負面輿論與名氣，之後有了《與卡戴珊一家同行》實境秀，她隔年演了電影《終極災難電影》拿了金酸莓獎最爛女主角獎，還創了個人服裝品牌「Kardashian Kollection」，以飽受輿論批評但具強大話題性的方式，漸漸壯大成如今上遍各大時尚雜誌的金卡戴珊。

說金卡戴珊是活在風口浪尖的名媛，真的不為過，除了有個人實境秀時時刻刻曝光隱私外，她情史還相當豐富，曾交往過10任男友，都是來自演藝圈、運動圈的名人，曾與球星克里斯哈弗里斯有過72天短命婚，但最著名的，是她與歌手Ray J鬧出的戀情風波，2007年金卡戴珊與Ray J拍了性愛影片的消息，在網路上瘋傳，金卡戴珊勇敢認了這部片的存在，但表示不可能公開販售，自己沒缺錢缺成這樣，也相信Ray J不會背叛她。

但事實總是殘酷，被金卡戴珊深深相信著的Ray J，以100萬美金的代價，將這部影帶賣給了美國知名成人影片商「Vivid Video」，此事引發軒然大波，多家娛樂網也刊出性愛影帶的部分片段，讓金卡戴珊顏面盡失，她最終將買這錄影帶的片商告上法庭，拿到法院判賠的500萬美金，而如今提到往事，金卡戴珊鬆口，直言：「我沒擋住誘惑」，表示當時就是被甜言蜜語哄騙，相當糊塗地拍下性愛影片的，如今再提往事，希望能警戒正在戀愛的人們，沒什麼事情是絕對的，好好保護自己，不要到時候才來後悔。

(中時新聞網)