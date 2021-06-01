資誠（PwC）指出，中國大陸近期內需市場發展火熱，在中國大陸台商除考慮行銷渠道、地區選擇、客戶與供應商聚落等要素外，租稅規劃也是企業可立即提高或拉近競爭對手距離的利器。

不過，資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，中國大陸金稅四期查核技巧越來越純熟，未來稅局透過公示資料、金流、負責人與上下游廠商名字進行勾稽、判斷大陸境內企業的關聯關係，並定性以不合理價格轉移的案例將越來越多。

徐丞毅提醒，當前的海南自貿區也提供許多租稅優惠，然現行法令對於實質性營運的要求仍缺乏定量的評估要素，易造成當地執法上有很多不確定性。原則上，若配置與職能相匹配的辦公場所；高管人員確實在當地工作，不掛名，兼職；公司的倉庫與有關存貨都能被有效的控制，且主要帳冊金流都在當地紀錄清楚，就能滿足大部分實質性營運的要求。反之若總是心存僥倖，一昧的追求租稅最低化，最終恐無法全身而退。

舉例來說，目前中國大陸針對中小型企業或特定地區給予相當有吸引力的租稅優惠，例如年應納稅所得低於100萬人民幣的小型微利企業最低可2.5％的所得稅率。註冊在海南自貿區並具備實質營運的鼓勵類公司也能享受15％的低稅負優惠。

而新疆伊犁哈薩克自治州的霍爾果斯自2011年開始鼓勵企業落地註冊，提供所得稅「5免5減半」優惠，自取得第一筆生產經營收入所屬納稅年度起，5年內免徵企業所得稅，免稅期滿後，再免徵企業5年所得稅地方分享部分。

但近期深圳稽查局的一份公開案例顯示，某深圳公司在霍爾果斯設立子公司，對共同客戶執行相同的業務，在2015-2017年間該深圳公司將大部分的營收與利潤都轉移到霍爾果斯子公司，以享受5年免企業所得稅的優惠。經深入查核發現，霍爾果斯子公司並無人員，且母子公司跟同一客戶簽約，但主要都是深圳母公司提供服務。稽查局認為該深圳公司計稅依據明顯偏低且無正當理由，因此將霍爾果斯子公司約83％的收入調整回深圳母公司，最終補繳約5,247萬人民幣，並繳納滯納金（每日萬分之五）。

(工商 )