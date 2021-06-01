國內新冠肺炎疫情嚴峻，加嚴的防疫措施讓各行各業備受衝擊，勞動部1日公布無薪假統計，目前實施無薪假的事業單位有445家、人數4,125人，上週相比，增加31家、200人。勞動部官員指出，目前還沒有明顯的無薪假潮，可能與紓困4.0即將推動，不少企業仍在觀望有關。

勞動部1日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計445家，實施人數4,125人，而5月24日公布實施家數計414家，實施人數3,925人。

相較之下，本次增加31家，人數增加200人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休9日至12日。

官員表示，很多餐飲業因應疫情，即便禁止內用也很快轉型做外帶與外送，運用很多創意來稍稍抵減業績下滑的壓力，再加上有些住宿業轉型做防疫旅館，所以這次在住宿及餐飲業還沒有看到明顯的無薪假潮。

(工商 )