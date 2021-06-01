全台疫情三級警戒延長至6月14日，遠百（2903）全台11店計300多家餐廳推出2000多款便當與菜式應戰；遠百指出，假日鍋物外帶最熱銷，平日則百元起便當熱賣，外帶外送業績在近兩週來訂單筆數均有數倍增加。

遠百表示，對應在家上班、上課持續，遠百全台11家聯手館內餐飲品牌、推出數百款道100元起的美味便當，從韓式、港點還是日料、東南亞風味等一應俱全，火鍋更是人氣首選，像是遠百板橋中山店的新馬辣，外帶業績已超過20萬。 全台三級警戒防疫，遠百即啟動一樓戶外「速利便」取貨站，無論是外送取貨或是外帶自用，甚至可零接觸取餐；遠東百貨集合館內餐飲品牌、推出數百款美味便當，落實免入店外帶服務，連開車族都能不用下車就把訂妥的餐食料理帶走。 人氣最旺算是各式火鍋鍋底，以遠百板橋中山店「新馬辣」麻辣鍋為例，假日單日平均賣出500份以上雙人鍋物餐。遠百寶慶Skylark洋食外賣便當均一價100元，遠百桃園「點8號」，港式精選餐盒均一價150元等，均成抗疫新商品。

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