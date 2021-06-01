本土疫情嚴峻，餐飲業生意一落千丈，生計陷入困頓，一名楊姓大陸籍台灣女婿感嘆說：「今年四月是最牛的一個月，訂位到六月，疫情一來全部退光光，現在店裡只剩一隻大白鵝悠閒走來走去，收入掉了八成」，但他讓他感動的是，當他問房東可否晚幾天繳房租，沒想到暖心的房東竟然主動減免他六、七月房租，不禁讓他大讚：「台灣人真的太好了！」。

現年46歲的楊男，16歲開始學東北料理，5年前結識了一名台灣妻子，後來厚著臉皮追求，追到手就結婚，來台灣時身上只有50元，初來台找不到什麼好工作，夫妻倆就到醫院做照護員，後來妻子因為生活作息不正常，罹患甲狀線癌，讓他沮喪不已，為了讓老婆晚上可以好好睡覺，身體好一點，決定辭職開店，賣起東北菜與韓國菜。

楊老闆驕傲的說：「不是我吹牛，開店前八個月就起飛了，想來我這邊吃如果不等個十天，你一定預約不到啊！」。無奈好景不常，原本四月訂位到六月，疫情一來就全部退光光，一下子從天堂掉到地獄，即使放棄只能內用原則，做起外帶，收入還是狂掉了八成。

楊老闆的店裡現在空蕩蕩沒客人，只有一隻大白鵝悠閒在餐廳裡閒逛，沒生意就沒錢繳房租，打電話跟房東說抱歉「這個月生意很差，房租能不能晚幾天？」沒想到房東卻做了讓他感動的事：「我忘了跟你說，我要減免你這個月的房租，既然你已經付了，6、7月就免租金」，讓楊老闆感動的說：「覺得台灣人太好了！」。

楊男感受到台灣人的人情味後表示，他以前就會幫助別人，現在會送餐到醫院給醫護，未來也會繼續幫助別人，他對「ETtoday新聞雲」說：「疫情期間人人難熬，大家互相互相、體恤體恤，心就溫暖了，煎熬的日子也就沒有這樣辛苦了。」

(中時新聞網)