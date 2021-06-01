「台灣社交距離APP」遭爆料資料庫僅建檔29名確診者資料，上傳率僅0.5％；消息傳出，APP負責人呼籲別刪除，因為「正在上傳大量資料」。對此，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，上週資料庫只有29位，但現在已經有183位了。

隨著新冠病毒快速在本土蔓延，衛福部推出「台灣社交距離」APP，鼓勵民眾下載後，透過GPS的功能，讓APP能比對使用者是否曾與確診者有近距離接觸，藉此提醒注意身體是否有感染症狀。

但近日APP被爆出，疫情爆發後，儘管全台已有數千人確診，但「台灣社交距離」APP卻只有29名確診者的資料，上傳率僅0.5％，意味著即便裝了APP，也無法判定自己是否曾與確診者有過接觸。消息傳出，APP負責人詹仲昕呼籲大家不要刪掉，因為資料正在大量上傳中。

面對這起烏龍事件，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今證實，台灣社交距離APP，在上周之前的資料庫只有29位，但他說，「現在已經有183位了」。

儘管APP的確診資料庫仍與現實染疫狀況有懸殊落差，陳宗彥今仍持續推坑下載APP。

陳宗彥說，確診者資料經上傳後，若曾與APP使用者有過密切接觸，APP就會出現紅色方塊，提醒要注意個人健康狀況；如果未跟確診者有接觸，就會呈現綠色方塊。

陳宗彥也提醒民眾如果看到紅色方塊，可以採取6個行動。第一，冷靜面對；第二，注意健康狀況；第三，回想過去幾天健康狀況；第四，有狀況立即通報1922或地方衛生局；第五，立即戴上口罩，就醫時務必告知醫師有接到APP警訊，協助診斷與通報。

陳宗彥說，第六，一旦有接觸史，APP每4小時會警告一次；但如果想解除警告，可致電APP公司解除。

然而，針對媒體詢問「有民眾反映收到APP通知與確診者接觸後，打電話給相關部門都沒人處理，請問怎麼辦？」陳宗彥僅說，「針對1922跟衛生局部分，這兩天指揮中心有協助確診者上傳，也同步提供資訊給1922跟衛生局，也會給民眾相關資訊」。

(中時 )