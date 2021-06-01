雙和醫院昨（5/31）有3名護理師被患者持水果刀刺傷，引起各界關注，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳開直播痛批，中央流行疫情指揮中心每天開記者會只會報人數，但醫療量能根本就不夠，在這樣的狀況下，還有惡劣的患者朝護理人員咳嗽，甚至試圖拔下護理師的面罩喊「要死一起死」，而指揮中心卻完全看不到護理人員的需求。

陳玉鳳昨在臉書直播痛批，許多處在第一線的護理人員都在唉唉叫，但指揮中心卻眼睛瞎掉、耳朵聾掉，完全看不到護理人員的需求。

陳玉鳳表示，指揮中心每天開記者會只會報人數，甚至厚顏無恥說醫療量能足夠，但在這個醫療量能匱乏的狀況下，還有人將護士鈴當作服務鈴，嫌冷氣不冷、伙食不好吃、沒有人身自由、擅自衝出負壓隔離病房，或在病房中胡亂大小便，還有人故意對著護理師咳嗽、試圖拔下護理師的面罩。甚至有人衝出病房門口喊要死一起死，讓她忍不住怒嗆「你要死自己去死。」

陳玉鳳憤怒地說，今天是3名護理師被刺傷，明天呢？護理人員被這樣對待，政府有什麼積極作為？指揮中心應該要多保護第一線的護理人員，「依照傳染病防治法11條，我們是施予照顧者，就要保障我們的合法權益，如果發生的話，就要用69條先行規勸，事後開罰1萬元以上。」

陳玉鳳說，最讓她生氣的是傷人的患者聲稱「護理人員的態度不好」，但他們不開心、覺得護理人員的態度不好，自己的態度呢？護理人員不是服務業，但不少患者卻使喚護理人員如同傭人，還東嫌西嫌，但她就問一句「是護理師害你確診的嗎？」

陳玉鳳也說，許多基層的護理人員做到快死，很多人喊說可以跨科支援，但實際真的沒有那麼容易，不要再說「護理人員就會」這種話，因為跨科別不是人人都熟悉這樣的操作模式，每位護理人員都要先受訓過後才可以真的上線。

(中時新聞網)