中指研究院1日發布5月百城價格指數，新建住宅價格月增率及年增率升幅擴大。

香港信報報導，中指院調查顯示，5月全國100個城市新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣（下同）16,006元，月增率0.34％，漲幅較上月擴大0.11個百分點。

從漲跌城市個數看，80個城市的月增率上漲，17個城市月增率下跌，3個城市與上月持平。以年增率來看，全國100個城市新建住宅平均價格較上年同期上漲4.08％，漲幅較上月擴大0.03個百分點。

全國100個城市二手住宅平均價格為每平方公尺15,810元，月增率0.5％，漲幅與上月持平。從漲跌城市個數看，71個城市月增上漲，26個城市下跌，3個城市與上月持平。

以年增率來看，全國100個城市二手住宅平均價格較上年同期上漲3.64％，漲幅較上月擴大0.06個百分點。

中指院表示，展望未來，官方將繼續堅持「房住不炒」定位，持續關注住房市場變化，加強各類市場調控，確保房地產市場平穩發展。

(工商 )