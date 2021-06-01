A股三大指數1日集體開低，開盤後指數持續下挫，深成指一度跌逾1％，創指一度跌逾2％，臨近上午尾盤，滬指、創指觸底反彈、跌幅收窄，深成指翻紅。

類股方面，三孩概念因利多消息刺激開盤大漲，半導體晶片早盤走強，前期熱點證券、碳中和、鋰電類股回跌力度較大。截至午間收盤，滬指跌0.11％，報3,611.33點；深成指漲0.01%，報14,997.47點；創指跌0.21％，報3,302.15點。

台股大跌沒在怕… 外資大買334億
電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點

(工商 )

#創指 #A股 #三大指數 #早盤 #三孩