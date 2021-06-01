A股三大指數早盤觸底回升 三孩概念領漲兩市 12:102021/06/01 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數1日集體開低，開盤後指數持續下挫，深成指一度跌逾1％，創指一度跌逾2％，臨近上午尾盤，滬指、創指觸底反彈、跌幅收窄，深成指翻紅。 類股方面，三孩概念因利多消息刺激開盤大漲，半導體晶片早盤走強，前期熱點證券、碳中和、鋰電類股回跌力度較大。截至午間收盤，滬指跌0.11％，報3,611.33點；深成指漲0.01%，報14,997.47點；創指跌0.21％，報3,302.15點。 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 (工商 ) #創指 #A股 #三大指數 #早盤 #三孩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 中國移動啟動回歸A股上市 陸3大電信商將齊聚A股 10:212021/05/18 兩岸 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 恒指開高走高 重回10日線以上 10:532021/05/18 財經 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 花旗開第一槍 雙北5家分行只開到下午1點半 - 要聞 疫苗大戰被藍營扣帽子 謝金河痛批：背後都是政治 - 財經 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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