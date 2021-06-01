根據晨星公司最新發布的《全球主題基金報告》(Global Thematic Funds Landscape Report)，在截至2021年3月底為止，近三年，全球主題基金規模成長逾2倍。只不過長期績效並沒有跑贏大盤。

根據晨星基金統計，截至2021年3月底，在晨星基金的全球數據庫中，有1,349檔的尚存基金符合晨星對主題基金的定義。全球主題基金資產管理規模，近3年來，主題基金的全球總資產管理規模已從1,740億美元增至5,950億美元，成長逾兩倍，佔全球股票基金總資產的2.1％，高於10年前的0.6％。 晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙指出，主題基金已成為全球疫情下的最大贏家之一，許多主題基金都在疫情期間繳出了收益亮眼的成績單。

晨星基金表示，主題基金績效來看，截至2021年3月止的年度中，全球超過三分之二的主題基金存活了下來，且表現優於全球股市(以晨星全球市場指數(Morningstar Global Markets Index)為代表)。然而，就晨星基金觀察，在過去的15年中，主題基金的存活率已下降至僅22％，有57％的主題基金在此期間內關閉。導致長期績效不佳的部分原因在於主題基金的費用往往高於非主題基金。

晨星基金提醒投資人，由於主題基金的集中度高，風險亦較高，因此最適合用於搭配資產配置，而非取代目前持有的核心資產。流動性仍是令人憂心的問題，尤其是對於那些追蹤標的過於受限的主題基金而言。針對單一實體的持股集中度也有所上升。

陳永熙說，在投資主題基金時，投資人必須瞭解某個主題是長期有效的策略，抑或只是短期的流行趨勢。根據晨星分析，一檔能夠長期存活並在績效上超越全球股票的主題基金的可能性並不高。因此，對於看好某個主題、但缺乏所需資源針對個別公司進行實質審查的投資人，可將主題基金視為單一股票的替代品。

(工商 )