孫德榮8年前診斷出罹患膀胱癌3期，就開始過著天天星期天的生活，今年才轉戰校園當起台北海洋科技大學（台北海大）副教授，並創立星創基地。今年疫情爆發，5月19日宣布全國第三級警戒，他以視訊採遠距教學，依照教育部停課不停學方針，繼續指導台北海大表演藝術系同學。

他今年曾一度因免疫力降低，每天進醫院打針，因次疫情來勢洶洶，他更是格外注重居家防疫。他表示，已經連續8天沒有出過門，連冷氣都沒有關過，刻意把氣密窗牢牢緊閉，直到5月30日當天下起大雨，鄰居外出人變少，「我才難得把冷氣關了，打開窗戶，坐在陽台上看風景」。他也在臉書透露，想買防疫面罩，社群網站卻比蝦皮還貴，提醒大家當心別上當。

台北海大表演藝術系4年級學生邱正喆對疫情感觸很深，他說，「大學4年有兩年在鬧疫情，連學校都去不得」，還有班對分隔兩地而為情所苦，他靈機一動把王菲、陳奕迅的歌曲〈因為愛情〉歌詞，創作改編成〈因為疫情〉，意外被同學流傳。

台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克，聽了覺得非常寫實又呼應時事，馬上啟動「台北海大疫情創作計畫」，由邱正喆邀請高郁蓁自彈合唱，及視覺傳達設計系同學陳品燁，3名同學在3天內完成影像、音樂錄製。

邱正喆歌聲好、又會創作、向來在台北海大有小王力宏之稱，他與合唱的女聲高郁蓁、MV導演陳品燁都是5566推手、喬傑立創辦人孫德榮，現今在台北海大創立的「星創基地」最得意的門生。

孫德榮一聽到這歌，大力分享給演藝圈好友，「我給很多人聽，都說兩個人聲音好聽，還需要磨練，我已經找了王力宏、蔡依林以前的歌唱老師陳鈴鈴，下學期給他們專人指導」。

「我也放上自己『孫腫來了』給大家評比」。孫德榮也指導這首歌社群操作，高調喊話演藝圈缺巨星，應屆高中生若對於從事演藝圈幕前幕後、甚至有興趣當YouTuber的人，「你們可以打好奇專線0800-661288找我，我願直接予以指導教學，說到做到」。〈因為疫情〉：https://youtu.be/J4GT39BCzLo

台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克（右）指導學生完成創作。（台北海大提供）

邱正喆和高郁蓁都是孫德榮最得意的門生。（台北海大提供）

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