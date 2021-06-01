【旅遊經 編輯部報導】

五六月，原本就是一個非常適合旅行的季節。其中被稱為韓國的蜜月島──濟州，五六月，不僅有藍天、白雲、綠蔭、蔚藍的大海，還有美麗的花花世界，濟州繡球花開花季也到了，心是不是已飛至國外旅遊了呢？由於一場疫情打亂了原有生活的步調與自由旅遊的快樂，尤其現在正值全國三級防疫警戒，許多陸上旅遊轉為線上旅遊，濟州特別自治道、濟州觀光公社和韓國觀光公社爲了正在度過防疫期間，6月1日至6月30日之間，為臺灣民衆準備了爲期一個月的線上治癒活動。

濟州島石頭爺爺是濟州的代表標誌(圖片/旅遊經提供)

濟州島雪綠茶博物館相關活動於6月1日至6月30日登場，民眾至韓國觀光公社臺北支社Facebook粉絲專頁和濟州輕鬆遊Facebook粉絲專頁，同時舉辦線上韓國觀光主打星活動。民衆不但能在線上安全地了解各種濟州旅遊相關資訊，還可參加濟州觀光喜好度問卷調查以及濟州觀光景點問答等活動，參與者有機會贏得豐富的獎品。

活動有三，包括：《安心海外旅遊及濟州觀光喜好度調查》、2《濟州觀光景點影子QUIZ 【猜猜我是誰】》、豐富的濟州觀光地介紹文及旅遊宣傳影片（不定時上傳）》等。

●活動 1、《安心海外旅遊及濟州觀光喜好度調查

活動期間：2021.06.01(二) 12:00 ~ 2021.06.29(二) 12:00進行辦法：點擊問卷連結或掃描 QR Code，填妥此問卷調查表單即可自動完成【2021 KOREA PLAZA 觀光主打星】之六月份集章問卷連結：

活動獎品：從參與者裡抽出100個名額贈送濟州狹才海邊數字油畫DIY組乙組抽獎結果：2021.06.30(三) 12:00 於【韓國觀光公社 臺北支社】臉書粉絲專頁公告

●活動 2、《濟州觀光景點影子QUIZ 【猜猜我是誰】》

活動時間：2021.06.07(一)、06.14(一)、06/21(一)進行辦法：閱覽當日之 QUIZ 貼文並在留言處留下答案活動平臺：【韓國觀光公社 臺北支社】臉書粉絲專頁，及【濟州輕鬆遊 JEJUEZGO]臉書粉絲專頁活動獎品：從二個粉絲頁之留言的參與者中，共抽出20個名額贈送【濟州口罩鍊+手繪紙膠帶】乙組（二個粉絲頁都留言可增加中獎機會！）抽獎結果：2021.06.10(四)、06.17(四)、06.24(四)於【韓國觀光公社 臺北支社】臉書粉絲專頁公告

●活動3、不定期上傳《豐富的濟州觀光地介紹文及旅遊宣傳影片》。

主辦單位表示，透過此次活動，希望臺灣民衆在疫情造成的低迷氛圍中，期待著即將到來的海外旅行開放時期，進一步瞭解濟州，並在近期未來訪問濟州，享受濟州美麗的旅遊景點和各種樂趣。

相關訊息可至韓國觀光公社 臺北支社Facebook粉絲專頁或濟州輕鬆遊Facebook粉絲專頁查詢！

圖片：旅遊經提供

(中時新聞網)