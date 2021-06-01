針對新冠肺炎疫苗議題，前總統府副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，保障人民生存權，是蔡英文總統的憲法義務，她應該立即宣布，無論國際與國內研發疫苗，政府將提供充足數量，提供人民選擇權利。而非予人技術阻撓民間進口國際疫苗、護航國內疫苗的印象。

多個企業與民間團體有意自購疫苗，捐贈給國人接種，但指揮中心堅稱由中央與原廠簽約採購、統籌分配執行，引發議論。

蕭旭岑提醒，2009年時任民進黨主席的蔡英文總統，曾喊話馬政府「應該排除採購法的障礙，盡速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感的安全存量。為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗。衛生署應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起幫疫苗品質護航」。

蕭旭岑指出，蔡英文當年的每一句話，現在都完全適用在她自己身上。照此標準，蔡英文應該立刻指示行政部門向國際市場採購已獲世界衛生組織（WHO）及歐盟批准的疫苗，例如阿斯特捷利康（AZ）、嬌生、莫德納和輝瑞等，而非「與廠商站在一起幫還未被世界認證安全有效的國內疫苗品質護航」。

蕭旭岑強調，台塑從2007年開始，就長年捐贈老人肺炎鏈球菌疫苗給政府，前後兩任總統陳水扁與馬英九，都指示政府大力協助。結果現在碰上更緊急的新冠肺炎疫情，疫苗是救命的，蔡英文政府卻說法一日三變，只讓人感覺是在技術性阻撓、拖延民間進口疫苗，這是「政府不仁，以百姓（性命）為芻狗」。

(中時 )