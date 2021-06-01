國內新冠肺炎疫情嚴峻，旅行業連國旅團也無法出團，許多縣市餐廳也禁止內用，雄獅集團宣布，旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」及「光一肆號」即刻轉型成為外帶、外送餐廳，以內湖中央廚房為基地，並調度最多2000名集團員工成為外送員，加強整體服務能量，預計疫情期間可帶動2.5至3倍的外帶業績成長。

雄獅集團總經理游國珍表示，雄獅旅遊全面停止出團至6月14日，餐飲事業也受到疫情衝擊，雖然會對營收有影響，但組織改造跟新事業體投入不停頓，才是未來關鍵。目前人力全力投入集團「增R（Revenue）」項目，包括商品、雄獅嚴選、餐飲（欣食旅）以及整合行銷公司。

雄獅餐飲品牌「gonna共樂遊」及「光一肆號」已轉型為外送、外帶餐廳，欣食旅也與雄獅集團「共享人力」，最多將調度2000名旅遊產業員工支援餐飲事業，並成立自有「雄獅外送員」，補足既有外送平台的不足。

gonna共樂遊耗資千萬於內湖總部成立中央廚房，簡化門市工作及操作流程，未來預計將加速拓展「雲端廚房（Cloud Kitchen）」。雄獅指出，外送是未來餐飲業的新趨勢，雲端廚房不需要實體店面，可幫助品牌快速擴張外送範圍，菜單則會以簡單、好操作、好上手為原則，透過SOP流程確保餐點品質一致，消費者只要透過線上平台預定即可快速出餐。

雄獅說明，以往gonna共樂遊仁愛、南港、內湖3家店外帶、外送比例僅佔20％至30％，6月1日起導入inline線上平台及自有「雄獅外送員」，加上滿額免費外送服務以及外帶85折起優惠等，可望於疫情期間帶動2.5至3倍的外帶業績成長。

(中時 )