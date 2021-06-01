台灣疫情嚴峻卻面臨疫苗不足的窘境，除了日本有意提供台灣AZ疫苗，民間企業、團體也紛紛表態要協助引進國際疫苗，對此，前民進黨立委沈富雄表示，採購疫苗的潘朵拉盒子被掀開了，蔡總統就不用操心了；他並形容，蔡總統和陳時中就像是黑白郎君，一唱一和讓人哭笑不得。

沈富雄今（1）日在臉書表示，由蔡英文總統最近對疫苗採購的談話，可以看出她的治國理念及人民在她心目中的地位和價值：一、買疫苗由中央統籌：意思是地方及私人不得干預。二、買疫苗由政府和原廠談判：意思是各路人馬想賣疫苗給台灣的門都沒有。三、台灣已經買到3000萬劑，其中1000劑於八月底前到貨，意思是夠了。

不過這樣一口氣堵死疫苗進口的管道，卻被衛福部長陳時中打臉，沈富雄指出，陳時中說，沒有看到任何人來申請，聽起來好像還可以申請，且要先申請藥證，聽起來好像藥證還是通關密碼之一。沈富雄形容，總統和陳指揮官是黑白郎君，一唱一和，讓人哭笑不得。

前民進黨立委沈富雄。(圖/沈富雄臉書)

沈富雄說，不敢亂猜蔡總統如此掌握人民施打疫苗的時間表動機何在？怕大陸藉上海復星製藥吃豆腐只能是其中之一，對人民生命價值的漠視，才是令人毛骨悚然，但是老天看不下去，這個「治國方略」被瓦解了，潘朶拉的盒子也跟著被掀開了，關鍵在有人要「送」，不用「買」了，不花「錢」買，政府就使不上力了。

目前包括日本、佛光山與永齡基金會都表示要送疫苗，對此，沈富雄直言，這都是蔡英文得罪不起的，因此陳時中團隊錯愕了、不知所措了、語無倫次了，後語不對前言了，先說只有「空擋」時接受，隨即改口說「熱烈歡迎」。

至於什麼是「空擋」，根據民進黨發言人顏若芳所說，沈富雄質疑，「來不及消化」就是沒有空擋嗎？還是八月底以後就沒有「空擋」？以台灣民間企業界資力的雄厚，沈富雄認為，六、七、八三個月是綽綽有餘的，蔡總統就不用操心了；而陳時中說有人不想讓台灣人「太高興」，沈富雄則說，台灣此刻顧命要緊，沒有高不高興的問題。

(中時新聞網)