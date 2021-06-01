新冠疫情肆虐，中央流行疫情指揮中心上月31日下午新配賦桃園市1萬3000劑疫苗，桃園衛生局表示，此批疫苗供執業執照執登於桃園市的醫事人員施打，桃園之責任醫院、衛生所亦已提供公費疫苗接種，呼籲符合資格醫事人員盡快前往施打。

中央流行疫情指揮中心配賦桃園市5萬5100劑疫苗，累計已接種5萬1065劑疫苗，接種率達93％，衛生局指出，昨(31)下午中央流行疫情指揮中心新配賦1萬3000劑疫苗，並本次公費疫苗接種對象為桃園市領有執業執照直登於桃園市的全部醫事人員，呼籲符合資格的相關人員攜帶「執業執照」及「健保卡」依「分批、分流原則」前往施打。

衛生局表示，本次疫苗施打採「分批、分流原則」，執登在非11家責任醫院者可至11家責任醫院或13區衛生所接種疫苗；執登在醫院以外的基層醫事機構人員，則至13區衛生所接種疫苗，並強調，因疫苗有限，請欲施打疫苗的人員先查看各醫院、衛生所官網開放施打時間或電話聯繫確認，以免白跑一趟。

(中時 )