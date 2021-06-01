交通部長王國材1日表示，疫情期間台鐵持續推動安全改革，除緊盯各項工程與維修工作，也指示今年速完成「台鐵安全管理系統（SMS）」，根本解決台鐵安全問題。

王國材表示，航空界最早推動安全管理系統，使飛航安全大幅提升；台灣高鐵公司亦從通車至營運導入安全管理系統，安全的運輸服務成績有目共睹。交通部運輸研究所今年即將架構鐵路安全管理系統及12項實務操作指引。他邀集鐵道界專家、民航局、運輸研究所、鐵道局及台鐵局，召開鐵路運輸推動安全管理系統建置會議，在與會專家及各單位充分討論後，要求運研所儘速完成安全管理系統12要項操作指引，台鐵局全程參與討論，並檢討聘用專案管理顧問，協助輔導內化成「台鐵版安全管理系統」，推廣到各段等基層單位，讓每個員工都能充分參與、徹底落實。

王國材也要求台鐵局長杜微每天親自主持營運安全技術會報，檢討所有事故、事件原因及因應對策，並透過線上會議讓各段及相關現場人員參與討論。另檢討安全管理系統有效性及經風險辨識後是否落實對策，務必落實至第一線人員。也希望比照飛航強化自主通報制度，創造利於自主通報的環境，不放過任何一件危害因子或潛在風險。

王國材表示，另將由中華顧問研究成立第三方安全評鑑單位，以今年內執行安全評鑑為目標；並請鐵道局代理局長伍勝園盡速強化監理能量，包含聘用檢查員及檢討監理項目深度；交通部政務次長次胡湘麟儘速規劃與國內外專家學者召開台鐵營運安全諮詢會議，國外專家可透過視訊會議討論。

(旺報 )