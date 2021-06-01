超商雙雄持續針對宅經濟自煮商機，統一超(2912)7-ELEVEN自6月2日起推出「摘星美食指南」主題活動，系列商品橫跨鮮食、零食、飲料等類別，外帶回家輕鬆享受10大名店美味，全家便利商店與日本東京名店「屯京拉麵」聯名開發夏季專屬菜單，自6月2日起推出包括冷麵、沙拉、烤飯糰、炸雞等共5款商品。

本土新冠肺炎疫情延燒，餐廳禁止內用，民眾改以外帶或在家自煮解決三餐，據全家便利商店觀察顯示，疫情嚴峻下，民眾反而更信賴便利商店包裝鮮食，以雙北地區為例，部分住宅型商圈，微波主食、麵食較三級警戒前業績成長約10%到20%，成為疫情之中抗跌商品；針對相關需求，統一超及全家也推出一系列產品，其中7-ELEVEN自6月2日起將推出「摘星美食指南」主題活動，系列商品橫跨鮮食、零食、飲料等。

近來7-ELEVEN積極與各大餐飲品牌攜手研發創新料理，將超商鮮食朝向精緻、具差異化的高價值方向開發，至今已與米其林星級餐廳、五星級飯店、必比登推薦等人氣餐廳合作，新品上市除能吸引嚐鮮客群，也因商品口味媲美專門店深受不少懂吃的消費者喜愛及回購，平均可帶動相關類別業績成長20%以上。

統一超7-ELEVEN表示，此次5款「星級超商料理」皆由米其林二星餐廳主廚-林菊偉行政主廚監製，根據食材特性及參考超商消費者的喜好，開發出涼麵、飯糰、丼飯等不同類型的品項。將請客樓店內名菜變身口味道地價格平易近人的餐點；7-ELEVEN亦獨家聯手連續三年獲米其林一星肯定的粵菜餐廳「大三元酒樓」等，新品上市將同步推出OPEN POINT會員優惠折扣，預期可帶動一波買氣

全家便利商店自2019年首度與屯京拉麵推出聯名鮮食，重現店內人氣拉麵口味，成為冬季熱銷美食之一，為提供消費者一年四季都可品嚐的美味選擇，「全家」與屯京拉麵職人攜手開發店內品嚐不到的冷麵、泡飯、烤飯糰等商品。

此外，永豐餘生技名廚系列再推新品，被譽為南台灣最難訂的餐廳「AKAME」，由主廚彭天恩將原住民傳統飲食，融入西方料理手法重新演繹，推出三款冷凍調理包，自6月2日起可於「全家」店舖預購。

(時報資訊)