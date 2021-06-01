曾下藥性侵兩少女遭判刑10年的男子羅育祥、難忍對少女特殊偏好，去年8月略誘高雄14歲少女，將人拘禁在新竹豪宅的密室還下藥拍不雅照，事後還辯稱少女「帶手機」赴約才會對其下手「處罰」少女。高雄地院依依兒少性剝削條例等罪判11年6月，可上訴。

羅2018年曾犯下兩起下藥強制性交案件，不但沒有悔改，2020年又以相似手法犯案，在臉書貼文徵「電競陪玩」工讀生，高雄14歲少女上門應徵，羅男陸續用信封裝現金、手機等，寄超商「店到店」給她，並兩度南下跟少女碰面，之後佯稱可轉正職。少女2020年8月中午搭高鐵至新竹，隨即被盧載去豪宅。

羅將少女帶進夾層，趁機將成分不明的藥劑摻入飲料，她喝下後昏迷無意識，羅再偷拍不雅照片。此外，他以3000元代價要盧姓男子開車帶少女手機去亂繞，棄置新北永和，誤導警方尋人，羅妻、豪宅王姓管理員見員警前來也幫忙掩護，警方九月一日第三度搜索才發現密室，救出少女。

曾擔任保全的羅男心知性侵案恐重判，早著手於竹縣竹東的透天豪宅四樓天花板，闢建約兩坪的夾層密室。2020年7月23日，羅妻還到斗六警分局公正派出所謊報他為失蹤人口。

檢方起訴羅時，認為他無法自我克制，觀念嚴重偏差，心理已達病態，人格極度異常，再犯風險高，要求法院從重量刑。高雄地院審理時，羅辯稱少女違背承諾、私自帶手機赴約，會害他交保會被撤銷，才會下藥「處罰」少女。

法官批羅極度以自我為中心，合理化自己偏差的行為，且毫無悔意，依兒少性剝削條例等罪判刑11年6月，可上訴。

(中時 )