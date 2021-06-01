國內疫情升級三級警戒，影響車商店頭來客與新車銷售，所幸在賓士等豪華進口車商先前累積許多訂單持續交車，扛住疫情壓力，讓國內5月車市不至於雪崩。此外，去年5月正處首波疫情對國內車市衝擊的最高峰，基期偏低，今年5月上半月還未進入三級警戒，買氣仍旺，為5月車市存下本錢。

根據監理所資料，5月新車領牌總數為3.44萬輛，年增2.6％，主流車商表現方面，和泰汽車（2207）以9,677輛居冠、市占率28％，中華汽車（2204）3,986輛排名第二、市占率11.6％，台灣賓士2,707輛躍居第三、市占率7.9％，福特六和2,139輛位居第四、市占率6.2％，台灣本田1,985輛排名第五、市占率5.8％，裕隆日產汽車（2227）1,783輛落居第六、市占率5.2％，汎德寶馬1,627輛排名第七、市占率4.7％，台灣福斯1,329輛排名第八、市占率3.9％。

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