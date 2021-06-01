卓姓人夫在妻子懷胎期間外遇，李姓小三竟狂傳「他才剛來找我打完砲欸」等挑釁訊息給卓妻，甚至傳驗孕棒照片稱「你老公惹出來的」，害卓妻氣到流產。卓妻憤而對丈夫及小三求償，台北地院審結，判2人應連帶賠償30萬元，可上訴。

卓妻提告主張，她與卓男2015年間結婚，有1個小孩，她懷第2胎時，李女陸續透過別人臉書傳訊給她：「他才剛來找我打完砲欸，這種男人你要喔」，甚至傳驗孕棒照片稱：「你老公惹出來的，我會驗DNA讓你們知道」。

卓妻說，她因此事氣到流產，李女得知後仍繼續傳與卓男親密出遊照、性行為照、胎兒超音波照等訊息激怒她，破壞她的家庭，讓她精神長期受折磨，並罹患憂鬱情緒等症狀，故求償200萬元損害賠償。

北院審理期間，卓男、李女均未現身開庭，也未提出書狀陳述，法官因此依卓妻提出的對話紀錄及照片，認定2人侵害卓妻配偶權情節重大，審著卓妻學歷、收入及雙方的稅務電子閘門財產所得明細後，判2人應連帶賠償30萬元。

(中時 )