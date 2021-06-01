本土疫情爆發多日，死亡人數破百，疫苗是終結疫情的希望，但政府採購新冠疫苗又慢又少，引發外界不滿，宅神朱學恒朱學恒今送4盆喪禮花籃給衛福部疾管署，並痛批官員「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，卻有「黨政人士」接受媒體訪問時批朱此舉在散布仇恨作秀。資深媒體人羅友志則反轟，朱學恒好歹敢亮出姓名，這位黨政人士連名字都不敢說出來，只會畏首畏尾。

朱學恒今（1日）早送了疾管署4個花籃，上頭分別寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，並在臉書表示，但因為警察不讓擺，之後就被拿去丟掉了，他仍然希望執政黨有一天會醒來；朱無奈指出，坦白說送這個花其實很心酸，這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，「你騙得了自己，也騙不了上蒼的」！

對於朱學恒的舉動，有位「黨政人士」接受《三立新聞網》採訪時痛批，四的諧音就是死，朱學恒這種做為，不僅是個人做秀，更是詛咒防疫團隊及不同意見者，任何民主國家都會撻伐這樣散布仇恨的行徑。

針對該政黨人士的發言，資深媒體人羅友志也隨即在臉書表示，朱學恒好歹亮姓名送花籃上門，這位姓「黨政」名「人士」，連要「鬥」評論員都不敢掛名字， 畏首畏尾，民進黨像老鼠窩一樣，不敢出來見天日。許多網友也在其po文底下留言表示，「政黨人士是什麼咖」、「不敢具名的黨政人士，比去溝鼠蟑螂還不如」、「朱大根本包龍星！吵到綠腦歪嘴」。

(中時新聞網)