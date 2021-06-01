昨（31）日，一名62歲確診老翁，因不滿被隔離，情緒不穩ㄝ突然持水果刀砍傷新北市雙和醫院3名護理師，造成她們身心嚴重創傷，引發社會撻伐。想不到去（2020）年11月6日晚間也發生類似事件，一名住基隆的蔡姓男子，將服藥過量的妻子送往汐止國泰醫院就醫時，因耐不住性子等候，心急如焚下與現場護理人員發生衝突，對譚姓醫師嗆聲「不相信我是流氓嗎」，並作勢要打人，還情緒失控的恐嚇胡姓護理師「小心我拿刀子過來要給你們好看」。對此，士林地檢署認為蔡男觸犯妨害執行醫療業務等罪，偵結後依違反醫療法將其提起公訴。

2020年11月6日晚間，蔡男將服用安眠藥過量的妻子，緊急送入汐止國泰醫院急診室後，因為等待救治過程情緒焦慮，與護理人員溝通後心生不滿，當場恫嚇起胡姓護理師，直呼「妳們是沒看過流氓是不是」、「你沒看過我在外面混是不是」、「小心我拿刀子過來給你們好看」。隔日凌晨2時許，蔡男又情緒失控對現場譚姓醫師出言不遜，揚言「你讓我抓狂起來就等著試試看」、「等一下讓我出手的時候就知道了」等語，還做出揍人動作，嚇得胡姓護理師和譚姓醫師趕緊報案。

面對警方偵訊，蔡男坦承當下對護理師、醫師語帶威脅，但「不記得有說其他內容了」，檢方因此依國泰證明病歷函文，以及胡姓護理師及譚姓醫師的證述，認定蔡男急診室內的話語使人心生畏懼，感到安全受危害，依違反醫療法罪嫌將其提起公訴。

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(中時新聞網)