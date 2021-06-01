資深藝人張小燕罕見在臉書喊話「別再刁難」、「救苦救命，每個人都是你我的親人，台灣人的命也是命」、「給我們疫苗」，卻引來民進黨立委趙天麟、駐德代表謝志偉批評，藍委馬文君痛批謝志偉，當駐德代表卻尸位素餐，爭取德國BNT疫苗毫無建樹，現在還監督起平民老百姓張小燕。

張小燕喊話要疫苗之後，被趙天麟調侃，趙在臉書上說，建請新北市長侯友宜、張小燕，別再刁難防疫工作，「也請轉告中國別再刁難台灣」，駐德代表謝志偉也質疑張小燕，「是在給政府製造壓力？還是在為台灣製造仇恨？」

馬文君認為張小燕的發文一語中的，說出許多民眾的心聲，但可悲的是，卻也踩到某些人的痛腳。有很多「免洗帳號」去出征張小燕臉書，不過很快就被更多溫暖，理性且堅定的加油聲給蓋過，但可悲的是，卻有民進黨公職民代，忘了自己手握權力，竟然加入討伐一介平民的張小燕。

馬文君說他聽不懂趙天麟的邏輯，侯友宜、張小燕到底是怎麼刁難防疫工作了？侯友宜，張小燕又要如何轉告中國？為什麼要轉告中國？籲請民進黨政府趕快採購疫苗，怎麼是刁難呢？民進黨的好朋友們是不是只要心虛詞窮，就只剩下送「紅帽子」這招？

馬文君更痛批謝志偉，長年駐德，尸位素餐，對於台灣採購德國原產的輝瑞BNT疫苗毫無建樹，正事不幹，卻整天隔海監督在野黨，現在竟然還監督平民百姓。

馬文君質疑，難道張小燕或任何人，都沒資格對當前的疫苗困境發表看法嗎？而南投縣政府，佛光會，孫文學校總校長張亞中，這些地方政府，企業團體，乃至於個人，有錢出錢，有力出力，難道是因為他們有錢沒處花，閒著沒事幹嗎？

馬文君要民進黨自己檢討，「沒做好，起碼要知道慚愧，有幸獲得別人出手相助，請說謝謝，說樂觀其成，然後就閉嘴，很難嗎？」

(中時 )