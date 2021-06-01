疫情緊繃中，時令已經來到6月，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，6月5日節氣即將進入「芒種」，原本這將是一個有雨水就會有豐收的前兆，沒想到疫情來做亂，一切打亂。邱彥龍老師公開，生肖屬兔、豬、牛、羊、猴的人在6／5至6／21期間情財兩得意，切記千萬不要以水逆為藉口，而疏忽了人際間該有的溝通。

邱彥龍老師表示，6月5日晚間6點51分進入芒種，月令轉換為甲午，《易經》卦曰：「亨。王假之，勿憂，宜日中。」在這段期間，政府官員跟民眾所有隱蔽之事，將浮上檯面被揭露，因而受到眾人批判；或是自己害到自己，找人幫忙、結果卻幫倒忙的事件都會頻繁發生。

邱彥龍老師提醒，卦象顯示大家無需恐慌，芒種節氣會有「善心善念，正直正念」的大能量，有德之勢將會出現，來協助眾人度過疫情難關，如同《易經》所言：「日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。」時間可以解決一切，大家宜保持光明之心，無需惶恐。另外，邱彥龍老師分析，在芒種節氣裡運氣最旺的5個生肖，分別是：

▍Top5 ： 兔

屬兔的朋友在6／5至6／21期間原本可以外出得財，但防疫期間最好宅在家，必須保持積極進取之心，可招來財運，莫忘仍要多與客戶溝通聯繫，否則會因缺乏溝通或說話不當而得罪人，導致錯失良機。單身的兔男、兔女，會在工作、學習或宗教場合，遇到心儀想婚的終身伴侶，但邱彥龍老師還是提醒大家防疫優先，暫時不要外出，網路交流依然有機會。

▍Top4 ： 豬

屬豬的朋友在6／5至6／21期間桃花運很旺，會出現許多追求者，但你會猶豫且拖延很久，導致關係不明確，替自己帶來沉重的壓力，邱彥龍老師提醒，不用想太多，等疫情警戒過後就結婚吧！因為對象條件不錯，可協助奮鬥或少奮鬥很多年。

▍Top3 ：牛

屬牛的朋友在6／5至6／21期間財運特別好，會心想事成，想做什麼就去執行，成功賺錢的機率極高，千萬不要自我放棄，但要小心被酒肉朋友拖累，可找時間重新審視自己的交友狀況，過濾掉虛情假意的朋友，同時改掉健忘與口出惡言的壞毛病，否則說者無心，聽者有意，尤其在芒種期間，屬牛者千萬不要說出詛咒的話，因為多半會應驗，記得多說好話，並懂得珍惜好緣份，就可一生幸福。

▍Top2 ： 羊

屬羊的朋友在6／5至6／21期間思緒不清晰，與人溝通容易打結，但財運卻是相當好，在神靈庇佑下會飛黃騰達，但切忌自滿，否則運氣過了，還是會有突發狀況發生。在感情方面，屬羊者人見人愛，自帶強力桃花磁鐵，不論前任、現任或未來將出現的新對象，都有可能一起被吸過來。

▍Top1 ： 猴

屬猴的朋友在6／5至6／21期間要學會放下自我執著，不要用情緒做事，否則容易因小失大，只要拿捏好分寸與原則，不論事業、財運或桃花都可通四海，多給自己正能量，萬事皆可得。

(中時新聞網)