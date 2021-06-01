蔣萬安過去針對疫苗研發看法 (民進黨立院黨團提供)

新冠肺炎疫情升高，國人高度關注何時能取得疫苗。民進黨立委鄭運鵬今日召開記者會表示，國民黨跟部分人士，宣稱國內正在做二階解盲的國產疫苗是炒股，造成民眾對疫苗的恐慌，對台灣一點好處都沒有，過去藍委蔣萬安等人也支持國產疫苗，希望藍營不要昨是今非。

鄭運鵬指出，自疫情爆發後，立院不斷進行《紓困條例》等相關工作，不少藍委也大力支持國產疫苗研發，指揮中心也按部就班扶持國產疫苗，以免發生台灣採購不到國外疫苗的情況。

鄭運鵬說，沒想到這兩天，疫苗成為在野黨攻擊標的，如此恐導致國產疫苗上市後，會有部分國人沒有信心施打，讓防疫工作、群體保護力造成很大漏洞。

鄭運鵬表示，若國民黨質疑，國產疫苗是有人在背後炒股，那去年到現在，藍委對國產疫苗的要求，是國民黨在做多股票，現在是在放空股票嗎？

鄭運鵬指出，2020年7月，蔣萬安在記者會上說「台灣沒有與其他國家進行疫苗合作開發，當初制定『支持國產疫苗研發』、『爭取海外疫苗採購』並行的台灣，即使國外疫苗完成，會優先供應內需，到時候台灣恐怕有錢也買不到疫苗，造成無疫苗可打的窘境。」

鄭運鵬再爆，2020年9月，蔣萬安在立院詢答時表示「現在國內研發疫苗的進度要再加把勁了，我們希望國內疫苗能夠快研發，我們發現國內疫苗研發最樂觀也要到明年第二季。」

鄭運鵬指出，支持國產疫苗的研發，是台灣保持、厚植國力的戰略政策，現在請不要為了鬥爭民進黨、拉倒民進黨，而打擊國產疫苗的開發及信心。

鄭運鵬說，如果檢察官要查是否有政府機關、民意代表，在這一波國產疫苗採購上涉及炒股，都請來查，蔡總統昨日也回應，相信政務人員的操守。但還是要講，在如此疫情嚴峻之時，造成國產疫苗的市場信心危機，施打率下降，或是做空放空國產疫苗股票，這對台灣一點好處都沒有。

(中時 )