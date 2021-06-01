國產疫苗擬完成二期臨床試驗，丕經三期就給民眾接種，引發外界質疑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前市面主流疫苗，包括AZ、輝瑞／BNT及嬌生都尚未完成第三期試驗，各國就已通過緊急使用授權，對此，前台大感染科醫師林氏璧直言，「我覺得是呼攏大家」，陳時中沒辦法說服我。

林氏璧昨（5／31）日上談話性節目《關鍵時刻》表示，中央不斷地用梗圖，還有指揮中心記者會強調國外的疫苗皆是做完第二期，就核准EUA（緊急使用授權），根本沒有做完第三期臨床才申請EUA，他直言「我覺得是呼攏大家」。

林氏璧說，「我自己關切新冠疫苗已經一年了」，非常知道疫苗做了第三期，試驗人數逾3萬人，並且做初步內部報告查看它的有效性、追蹤安全性長達2個月，再對照5個重症，這些都須經過FDA（食品藥品監督管理局）制定好。

林氏璧將時間回推到去（2020）年11月5日美國總統大選，當時美國FDA非常擔心新冠疫苗會淪為政治疫苗，造成民眾不信任，因此清楚訂出須通過EUA的相關規定，「所以我覺得部長（陳時中）在記者會上的釋疑，沒辦法說服我」。

林氏璧接著說，有沒有做第三期臨床試驗其實差很多，因為第二期和第三期看的是完全不一樣的東西，第二期是看其安全性及抗體生產性；第三期則是看有效性，一群人有接種疫苗跟未施打疫苗是雙盲，觀察一陣子後進行解盲，就可知道是不是真的打疫苗後，染疫機率比較低。

林氏璧補充說，試驗需要3至4萬人原因在於，要試驗各式各樣的族群、年齡及有慢性病史的人，各方面試驗疫苗是否有效減低重症及感染，因此第二期僅有3千人試驗，是無法獲得完整資訊。

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國外疫苗第二期就EUA 前台大醫批「呼攏民眾」：陳時中無法說服我

(中時新聞網)