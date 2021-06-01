半導體設備市況續熱，美商應用材料預期第三季營收將持續成長。隨著全球半導體先進製程擴產，持續帶旺相關設備廠業績，京鼎(3413)第一季營運創同期新高，第二季營收有機會再創新高，且下半年向來比上半年更旺，全年營收及獲利挑戰新高，股價持續走高，今早盤漲10.5元至244.5元再創本波反彈新高。

京鼎今(2021年)年第一季營收26.97億元，年增29.25%，創歷年新高，EPS 3.45元，為同期新高。法人預估，隨著半導體景氣續旺，公司本季營收有望較前季呈現個位數成長，獲利也有機會比第一季成長，單季營運挑戰新高。今年來看，全年營收將首度突破百億元，獲利也將創下新高紀錄。

法人預期，京鼎第二季營收維持高檔，估至少持平首季，並有機會成長，再創新高，下半年旺季表現亦值得期待。全年而言，受惠於半導體設備代工業務強勁成長，加上半導體備品、自動化設備貢獻增加，今年營收估年增15~20%，將首度突破百億元。獲利亦可望比去年成長，挑戰歷史新高紀錄。

美商半導體設備大廠應用材料日前釋出樂觀展望，預期第三季營收將持續成長，並再創歷史新高。外界預期，應材的主力代工夥伴京鼎可望受惠。

法人表示，京鼎承接美系設備龍頭CVD(化學氣相沉積)製程設備模組、蝕刻製程與機械研磨製程代工訂單，且滲透率高，並陸續跨入ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務，今年有望顯著貢獻營收。法人估，京鼎今年整體半導體設備代工將較去年成長逾15%。

在零組件備品部分，京鼎與應用材料深化合作，也已啟動擴產，竹南廠新產能預計明年初就可開出，將成為未來業績成長的動能。

(時報資訊)