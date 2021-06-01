德國交通部周一指出，希望透過支援包括馬斯克(Elon Musk)的Starlink的衛星網路硬體設備，以支援鄉村地區更好的上網服務。
交通部表示，規劃中的補貼方案將對所有對鄉村提供無線服務的供應商開放，供應商可以透過衛星或定向無線鏈路提供服務。有關計畫的細節仍在討論中，而目標是對於購買相關技術設備提供補貼。
對於購買Starlink衛星天線或類似無線設備的供應商，德國政府將提供補助，並且也對家戶提供500歐元的補助。
德國交通部長Andreas Scheuer今年五月曾在特斯拉位於柏林附近的超級工廠工地，與創辦人馬斯克見面。
Starlink提供的衛星網路服務，每月收費為99歐元。
馬斯克先前曾表示，SpaceX已經收到超過50多萬份Starlink衛星網路服務訂單。該公司計畫最終佈署1.2萬顆衛星，並表示，Starlink整體將花費超過100億美元。
(時報資訊)
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