因應三級警戒延長及端午節假期疏運，台灣高鐵已宣布全車不賣自由座、只賣對號座至6月15日；高鐵1日並宣布，已買定期／回數票者，可對應展延並加贈效期，例如原效期含5月15日至6月15日者，可展延32天，另再加碼送27天，因此總共可展延59天；另也提供優惠退費方案。

高鐵表示，定期票可對應展延，以原效期5月1日至5月30日為例，經展延59天後，其優惠效期將延至7月28日。

定期票彈性退票方案，原效期含5月15日至6月15日者，可於效期內由記名持有人持實體車票至車站售票窗口退實收票價，並依定期票剩餘日數按比例退還餘額，高鐵公司另加贈3天剩餘日數。最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。惟使用退票優惠之票卡不適用加碼展延27天優惠效期。

以台北-桃園區間、原效期5月1日至5月30日的30日定期票為例，票價4555元，旅客若於6月5日退票，該票啟用後經過14日（全車對號座期間不計），即原效期剩餘16日，加計加贈日數3日及退還製卡費後，彈性退票可返還金額：(4555／30)＊(16＋3)＋100=2969(元)

回數票對應展延同樣是59天優惠效期，2月26日至5月14日購買回數票，且於6月16日至9月9日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於今年9月30日前，持符合優惠資格的回數票至各車站售票窗口辦理優惠兌換，現場兌換相同區間免費標準車廂對號座車票1張，另贈送不限區間的標準車廂對號座半價優惠券1張。

回數票彈性退票，原效期含5月15日至6月15日者，可在恢復自由座服務後的次月月底前，由記名持有人持實體車票至車站售票窗口退票，將依回數票剩餘次數按比例退費，另加贈2次剩餘次數，最高退票金額以購票時實際金額為限，同時將回收票卡、退還製卡費100元，且免收手續費。惟使用退票優惠之票卡不適用上述第1點優惠回饋措施。

以台北-台中區間、原效期30日10次回數票為例，實收票價5535元，假設旅客使用5次後退票，剩餘5次，加計加贈次數2次及退還製卡費後，彈性退票可返還金額：(5535／10)＊(5＋2)＋100=3971(元)

高鐵公司提醒，辦理定期／回數票退票時需同步退還票卡，下次購買時，則需重新拍照、製卡。建議若後續仍有使用定期／回數票需求的旅客，可選擇展延效期，以節省再次購票之申辦手續。

另高鐵公司為提升防疫效果，已於去年4月起調整為更分散的「類梅花座」，縱向依序間隔2到3排座位；考量近期疫情嚴峻，5月31日起調整為間隔3到4排座位，隨訂位旅客增加再逐漸填補空排。旅客上車後如發現座位過於擁擠，可通知列車長調整座位。

(旺報 )