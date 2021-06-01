胡潤研究院1日發佈《2021胡潤中國藝術榜》，榜單內容為前100位中國在世「國寶」藝術家按2020年度公開拍賣市場作品總成交額進行排名，並以77歲國畫家崔如琢以7.8億元（人民幣，下同）連續7年蟬聯榜首，成交額比去年成長132％，其中2017年作《秋山煙翠》成為在世藝術家去年成交價第一高的作品，由永樂拍賣以1.9億元價格拍出。

而57歲油畫家曾梵志的成交額則較去年增長149％達2.7億元，排名比去年上升五位至第2名。

根據《北京青年報》報導，以藝術類型來看，油畫藝術家上榜人數比例10年來首次超過國畫。油畫藝術家今年占比52％、有54位，比去年多7位；國畫藝術家占比43％、有45位，比去年少6位。其中，朱曜奎、黃建南、劉國松和艾軒等4位藝術家在國畫、油畫兩方面均有造詣。

至於城市分佈上，北京一直是最多上榜藝術家出生與居住城市。今年現居北京的上榜藝術家仍以57人領先其他城市；江蘇以7人升至第二；廣東、天津和上海均為5人，並列第三。胡潤表示，北京是胡潤百富榜上財富最集中的城市，有325位上榜企業家，也是上榜藝術家最多的城市，或許是藏家吸引了藝術家。

(旺報 )