6月1日上午9：30，《富春山居圖》合璧十週年紀念活動在大陸浙江省杭州市人民大會開幕。前國民黨黨主席洪秀柱原本預計5月底以中華青雁基金會名義，赴大陸參加「第四屆兩岸青年發展論壇」以及「富春山居圖合璧十週年紀念活動」，並藉此時機一併替台灣爭取大陸疫苗輸入台灣，但因疫情關係，改為以影片方式線上祝賀。

洪秀柱表示，十年前《富春山居圖》合璧，是兩岸文化交流最美的一段佳話，今年本要率團親自赴杭州市參與盛事，但突遭遇台灣疫情爆發，僅能以影片方式表達祝福，今年《富春山居圖》合璧適逢10週年，祝福名畫合璧圓圓滿滿、如畫合璧如人團圓！

針對台灣疫情爆發，日前，洪秀柱也曾表示，大陸疫苗既已獲得 WHO肯定，國台辦發言人也表達願意協助提供台灣相關防疫援助，包括疫苗在內，民進黨政府無法採購到足量的疫苗，大陸疫苗又被拒於門外，陸委會更以一句「不必假好心」的譏諷酸味十足回應，這種全然不顧台灣人民生命安危的無良施政心態暴露無疑，著實讓人痛心。

洪秀柱批評，蔡政府寧可放著通過國際標準的疫苗不用，硬是自己帶頭違法開放未通過3期試驗的國產疫苗供人民施打，「這種視人民性命為草芥的舉動，實在令人憤怒！」「請問我們還要等到7月份嗎？7月疫情會蔓延擴大到什麼狀況？我們還要忍受多久？還要等多久？」

洪秀柱也對蔡政府提出4項呼籲：1、疫情緊急，人命優先，政府有權利以專案特案處理疫苗事宜，不要假法律之名橫亙阻撓行無道之事；2、大陸疫苗已獲WHO認證，不要再以偏概全，只有政治沒有專業；3、兩岸醫藥合作框架協議就是一個可利用的平台，請善加利用；4、一句良言三冬暖，惡語傷人六日寒，兩岸關係冰凍至此，以疫苗破冰未嘗不可。

洪秀柱強調，疫苗施打是全體國人的事，地方政府為人民請命發聲也理所當然，在促成大陸疫苗來台這件事上，沒有藍、綠地方政府之別，她願盡最大努力爭取足夠劑量，也樂見地方政府一起合作推動，呼籲民進黨政府不應為政治私利，讓人民連選擇疫苗的權利都沒有。

(中時 )